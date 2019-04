POL-VER: Pressemeldung vom 19.04.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verden. Am Donnerstagnachmittag kam es zu zwei Bränden im Verdener Stadtgebiet.

Der erste Brand ereignete sich um 14:32 Uhr in einem unbewohnten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Hier gerieten auf dem Herd gelagerte Gegenstände in Brand, nachdem eine Herdplatte versehentlich eingeschaltet worden ist. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der zweite Brand ereignete sich um 17:23 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache kommt es in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses zu einem Brandgeschehen, wodurch eine Person leicht verletzt wird. Das Gebäude ist derzeit auf Grund von Rußschäden vorübergehend unbewohnbar. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, hat die Polizei Verden die Ermittlungen aufgenommen.

Verden. Am 18.04.2019, zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr, wird der ordnungsgemäß abgestellte Nissan Micra in der Südstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entsteht ein Sachschaden von etwa 1000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Verkehrsunfälle

Oyten. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Oyten bog am 18.04.2019, 14.55 Uhr in Oyten, aus der Dorfstraße auf die Achimer Straße ein und missachtete die Vorfahrt eines 55-jährigen Pkw-Fahrers aus Sottrum, welcher die Achimer Straße in Richtung Achim befuhr. Beim Zusammenstoß kam der Pkw des Sottrumers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in ein Buswartehäuschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17000,-Euro.

Thedinghausen. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Achim bog am 18.04.2019, 16.35 Uhr in Thedinghausen aus der Bahnhofstraße nach links in die Syker Straße ab und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw einer 47-jährigen Fahrerin aus Thedinghausen, worauf es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Achim. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Achim befuhr am 18.04.2019, 23.50 Uhr in Achim die Käthe-Kruse-Straße in Fahrtrichtung der Kreisstraße 23 und wich einer Katze aus, welche auf die Fahrbahn lief. Daraufhin geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast und anschließend gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500,-Euro.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 18.04.2019, gegen 17.30 Uhr hatte sich auf der A 27, kurz vor der Anschlussstelle Verden- Ost in Richtung Cuxhaven ein Stau vor einer Baustelle gebildet. Die Verkehrsteilnehmer bildeten vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer wollte unberechtigt durch diese fahren und wurde von einem 50-jährigen Pkw-Fahrer blockiert. Der 43 Jahre alte Mann stieg aus und versuchte durch die geöffnete Seitenscheibe auf den 50 Jahre alten Mann einzuschlagen. Anschließend ging er zurück zu seinem Fahrzeug. Der 50 Jahre alte Fahrer stieg aus, um sich das Kennzeichen des Pkw des 43-Jährigen zu notieren. Dieser fuhr nun auf ihn zu und nahm ihn auf die Motorhaube. Das Opfer wurde leicht verletzt. Gegen den 43-jährigen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

