POL-VER: Einbrecher auf frischer Tat erwischt + Verkehrsunfall geht glimpflich aus + Unfall am Stauende + Brand in Garage rechtzeitig gelöscht + Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Verden. Zwei 23- und 25-jährige Männer wurden am späten Mittwochnachmittag festgenommen, als sie gerade in ein unbewohntes Wohnhaus eingebrochen waren.

Die Männer verschafften sich durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum leeren Wohnhaus in der Straße "Hinter der Mauer". Zuvor waren sie wahrscheinlich in ein weiteres unbewohntes Einfamilienhaus in derselben Straße eingebrochen. Dort drangen die Täter ebenfalls durch Fenster gewaltsam in das Haus ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand haben die Täter keine Beute machen können. Die sogenannte "Spezialisierte Tatortaufnahme" der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat an den Tatorten Spuren gesucht. Währenddessen wurden die beiden festgenommenen Männer für weitere Maßnahmen wie die Feststellung der Identität zur Polizeiwache in Verden gebracht. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen schwerem Diebstahl in zwei Fällen eingeleitet.

Verkehrsunfall geht glimpflich aus

Verden. Am Mittwochmorgen kam es in der Memelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Daimler SLK200 mit einem Sachschaden von etwa 12.000 Euro, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 53-jährige Fahrer des Traktor links auf ein Grundstück abbiegen, als der 28-jährige Daimler-Fahrer ihn Überholen wollte. Durch den folgenden Aufprall geriet der Pkw ins Schleudern und kam im Seitenraum zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Pkw wurde abgeschleppt. Die Straße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt werden, sodass es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Unfall am Stauende

A27/Verden. Am Mittwochmittag kam es am Ende eines Staus in der Baustelle auf der A27 zu einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen, durch den eine Person leicht verletzt wurde.

Kurz hinter der Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Hannover übersieht ein 46-jähriger Fahrer eines BMW im einspurigen Bereich der Baustelle eine vor ihm bremsende 29-jährige Fahrerin eines Ford, die auf den am Stauende stehenden Hyundai eines 27-Jährigen aufgeschoben wird.

Die 29-Jährige verletzt sich bei dem Aufprall leicht und wird zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden von mehr als 25.000 Euro, der BMW konnte nur noch abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen musste die A27 an der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu weiteren Verzögerungen im Verkehr.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Grasberg. Zwischen vergangenem Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus "Im Wiesengrund" einzubrechen. Nachdem sie vergeblich versuchten, die Hauseingangstür aufzuhebeln, flüchteten die Täter ohne Beute. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, die auch im Vorfeld der Tat verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die ermittelnden Beamten in Osterholz gebeten.

Brand in Garage rechtzeitig gelöscht

Schwanewede. Am frühen Mittwochmorgen ist es in einer Garage im Ziegeleiweg zu einem Brand gekommen, der rechtzeitig durch etwa 20 Kräfte der Feuerwehr Schwanewede gelöscht wurde, bevor das Feuer auf andere Gebäude übergreifen konnte.

Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten der Polizei Osterholz umgehend aufgenommen. Demnach könnte ein in der Garage geladenes elektrisches Gerät einen technischen Defekt ausgelöst haben, der zu dem Brand führte. Bei dem Gerät könnte es sich um einen elektrisch betriebenen Roller handeln. Weitere Untersuchungen des Geschehens sollen Klarheit über die Brandursache bringen.

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Worpswede. Beamte der Polizei Osterholz haben am frühen Mittwochabend einen 50-Jährigen auf einem Roller aus dem Verkehr gezogen, weil er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann hatte laut eines Vortests am sogenannten mobilen Alcomaten 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft. Die Auswertung der entnommenen Blutprobe ergibt das genaue Ergebnis. Weiterfahren durfte der Mann nicht. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

