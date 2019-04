Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in Mehrfamilienhaus

Verden (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Störtebekerstraße mussten aufgrund eines Brandes in dem Gebäude am späten Sonntagnachmittag evakuiert werden. Das Feuer, das zuvor im Keller ausbrach, konnte durch ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren gelöscht werden. Zur Evakuierung der Menschen aus dem Haus musste außerdem eine Drehleiter eingesetzt werden. Bislang ist bekannt, dass 21 Menschen durch den Brand verletzt bzw. im Nachhinein behandelt wurden, unter anderem wegen mutmaßlicher Rauchgasvergiftungen, und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich jedoch glücklicherweise niemand zu.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Verden umgehend aufgenommen. Demnach brach der Brand in einem Kellerraum des Hauses aus, was sich auch mit Zeugenaussagen deckt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnte die Brandursache in einem technischen Defekt im Zusammenhang mit einem am Brandort aufgefundenen technischen Gerät liegen. Bei dem Gerät dürfte es sich um ein sogenanntes Hoverboard handeln. Weitere Klarheit sollen detaillierte technische Untersuchungen bringen. Aus dem Kellerraum griff der Brand auf nebenliegende Räume und das Treppenhaus durch starke Rauchentwicklungen sowie teilweise Brandzehrungen über.

In dem mehrstündigen Einsatz waren zeitweise bis zu 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei sowie der Stadt Verden vor Ort.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell