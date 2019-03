Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vermisste 15-jährige aus Langwedel Autofahrerin gesucht

POL-VER (ots)

In Verbindung mit dem Presseaufruf zu der vermissten 15-jährigen Katharina B. aus Langwedel wird eine Zeugin gesucht, die am Donnerstag, den 14.03.19 eine Tramperin in Verden mit ihrem Pkw mitnahm. Die Tramperin stand mit einem Schild und der Aufschrift "Soltau" in der Straße Brunnenweg in Verden, als eine Autofahrerin gegen 14.00 Uhr anhielt. Die Tramperin lud ihre Reisetasche in den Kofferraum und stieg ein. Anschließend fuhr der Pkw in Richtung Neumühlen. Etwas später wurde vermutlich diese gleiche Tramperin mit ihrem Schild am Kreisel der Hamburger Straße gesehen. Insbesondere die Autofahrerin und auch weitere Personen, die eine Beschreibung der Tramperin abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden (04231-8060) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

