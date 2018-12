POL-VER: Fahrradbeleuchtungskontrolle am Campus

Landkreis Verden (ots) - Achim. Wer im Dunkeln mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs ist, gefährdet vor allem sich selbst. Vor diesem Hintergrund kontrollierten am Donnerstagmorgen, kurz vor Schulbeginn, Beamte des Polizeikommissariats Achim zusammen mit Lehrern und Elternvertretern über 500 Fahrräder. Insgesamt wurden 47 Schüler ohne vorgeschriebene Beleuchtung angetroffen. Sie mussten, sofern sie über 14 Jahre alt waren, für ihr Fehlverhalten ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro bezahlen. Katja Brammer, Kontaktbeamtin von der Polizei Achim, setzt vor allem auf die Einsicht der Kinder: "Wichtig ist der neben der Beleuchtung am Fahrrad, auffällige Kleidung und einen Fahrradhelm zu tragen. Es sollte für jeden Fahrradfahrer eine Selbstverständlichkeit im Straßenverkehr sein."

