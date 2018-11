POL-VER: Frau erleidet Kohlenmonoxidvergiftung

Landkreis Verden (ots) - Verden. In der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 0:30 Uhr meldete ein Anrufer über Notruf, dass seine Mitbewohnerin bewusstlos im gemeinsam bewohnten Haus an der Bürgermeister-Münchmeyer-Straße liegen würde. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen und der Frau helfen wollten, schlugen sofort deren Kohlenmonixid-Melder Alarm. Den Einsatzkräften gelang es letztlich, die bewusstlose Frau aus dem Gefahrenbereich zu bergen. Sie wurde umgehend notfallmedizinisch versorgt und erlangte sogar ihr Bewusstsein zurück. Zur weiteren Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der ebenfalls in dem Haus lebende Mann blieb unverletzt. Die Polizei Verden geht davon aus, dass die Ursache für den Austritt des giftigen CO-Gases im Betrieb eines benzinbetriebenen Stromaggregats im Keller des Hauses liegt. Nach Lüftung und abschließender Messung konnte das Wohnhaus zum Bewohnen wieder freigegeben werden. Gegen den Bewohner des Hauses leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil seiner Mitbewohnerin ein.

