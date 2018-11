POL-VER: ++ Motorhaube gestohlen ++ Unfall mit Folgen ++

Landkreis Osterholz (ots) - Motorhaube gestohlen

Schwanewede/Eggestedt. Auf dem Pendlerparkplatz an der Betonstraße haben in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter Teile eines hier geparkten Mercedes demontiert und entwendet. Sie bauten die Motorhaube und die Frontscheinwerfer des SUV ab, anschließend flohen sie mit ihrer Beute unerkannt vom Parkplatz. Bei dem Diebstahl wurde der Wagen zudem erheblich beschädigt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Unfall mit Folgen

Lilienthal. Vier Verletzte sowie hoher Sachschaden waren am Dienstag gegen 18 Uhr die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Straße Oberende (K8). Ein 18-jähriger Fahrer eines Traktors mit angehängtem Anhänger wollte die K8 überqueren, um von einem Betriebshof in Richtung eines gegenüberliegenden Feldes zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden 21-jährigen VW-Fahrers, der in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war. Während der junge Mann auf dem Traktor unverletzt blieb, erlitten der Autofahrer sowie drei Mitfahrer im VW leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt Schätzungen zufolge rund 30.000 Euro. Für Die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge musste die K8 voll gesperrt werden.

