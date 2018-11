POL-VER: Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Landkreis Verden (ots) - Landkreis Verden. Ein alkoholisierter BMW-Fahrer flüchtete in der Nacht auf Mittwoch quer durch den Landkreis Verden vor der Polizei, letztlich endete die Fahrt in einer Sackgasse in Dörverden.

Zuvor hatten Beamte der Polizei Achim am Dienstagabend gegen 23:40 Uhr den BMW-Fahrer auf der Oberstraße stoppen wollen, da dieser augenscheinlich zu schnell unterwegs gewesen war. Nachdem der Fahrer das Anhaltesignal der Polizisten jedoch missachtete und er anstatt anzuhalten sogar beschleunigte, entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt. Selbst das Blaulicht und das Martinshorn des Streifenwagens ignorierte der Autofahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Verden davonfahren wollte. Hinzugezogene Beamte der Polizei Verden und der Autobahnpolizei Langwedel, die von ihren Achimer Kollegen alarmiert wurden, konnten den Wagen zunächst ebenfalls nicht gefahrlos stoppen - gleich zweimal umfuhr der Fahrer die eingerichteten Sperren. Die Flucht führte daraufhin weiter über die B215 in Richtung Dörverden. Kurz nach Mitternacht endete die Fahrt schließlich im Tannenweg in Dörverden, da es sich hier um eine Sackgasse handelte. Es kam hier zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und dem BMW, dabei wurde jedoch niemand verletzt. Der Fahrer ließ sich letztlich widerstandslos aus seinem Auto herausholen und fesseln. Es handelte sich um einen 27-jährigen Mann, der offenbar wegen seiner Alkoholisierung versucht hatte, zu fliehen. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,59 Promille. Aufgrund seiner Fahrweise und der Alkoholisierung leitete die Polizei gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Den Führerschein des Fahrers stellten sie sofort sicher.

