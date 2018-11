POL-VER: Schulbus kollidiert mit Hirsch

Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus sicher zur Schule gebracht. Bild-Infos Download

Landkreis Verden (ots) - Kirchlinteln. Glimpflich verlief am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall auf der Straße Ludwigslust (L159), an dem ein mit Schulkindern besetzter Schulbus beteiligt war. Der Bus war gegen 7:45 Uhr aus Otersen kommend in Richtung Häuslingen unterwegs, als plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn sprang. Eine Kollision mit dem großen Tier konnte letztlich nicht verhindert werden, dabei wurde die Windschutzscheibe des Busses derart beschädigt, dass an eine Weiterfahrt mit den Kindern nicht zu denken war. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Das Tier flüchtete, so dass zunächst unklar bleibt, ob es verletzt wurde. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus sicher zur Schule gefahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell