POL-VER: Überfall auf Tankstelle

Landkreis Osterholz (ots) - Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend wurde die Tankstelle an der Ritterhuder Straße überfallen. Ein maskierter Täter betrat die Tankstelle kurz vor 21:30 Uhr und forderte mit einem unbekannten, länglichen und metallenen Werkzeug in der Hand die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Der 19-jährige Kassierer kam der Aufforderung des Räubers sofort nach und händigte das vorhandene Bargeld aus. Mit seiner Beute flüchtete der Täter ersten Ermittlungen der Polizei Osterholz zufolge anschließend zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs der Ritterhuder Straße und weiter in Richtung Barenwinkler Weg bis zur Unterführung der B74. Hier lief er Täter in Richtung mehrerer Mehrfamilienhäuser an der Mozartstraße, wo sich seine Spur verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der 19-jährige Angestellte der Tankstelle blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter, bei dem es sich um einen höchstens 180 cm großen und schlanken Mann handeln soll. Während der Tat trug er eine schwarze Sonnenbrille, ein Tuch als Maskierung vor dem Mund, einen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jogginghose. Mögliche Zeugen, die im Umfeld der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den zu Fuß flüchtenden Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei zu melden.

