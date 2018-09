POL-VER: ++ Brennender Roller ++ Audi übersehen ++ Wohnwagen gestohlen ++ VW Golf entwendet ++ Diebstahl auf dem Friedhofsparkplatz ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKEIS VERDEN

Brennender Roller

Otterstedt. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand Am Sportplatz ausrücken. Gegen 00:45 Uhr war hier ein Motorroller in Brand geraten. Zwölf Brandbekämpfer der Feuerwehr Otterstedt rückten aus, um das Gefährt zu löschen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Die Beamten gehen davon aus, dass der Roller in Brand gesetzt wurde. Weiterer Sachschaden entstand nicht. Der zerstörte Roller wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Audi übersehen

Verden. Beim Verlassen eines Firmengeländes an der Weserstraße hat am Montag gegen 16:45 Uhr eine 44-jährige VW-Fahrerin einen herannahenden und bevorrechtigten Audi übersehen, in dem eine 24-jährige Frau am Steuer saß. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, bei dem die 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wohnwagen gestohlen

Ritterhude/Stendorf. Von einem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens an der Habichthorster Straße entwendete am vergangenen Wochenende ein unbekannter Täter einen Wohnwagen. Es liegen derzeit keine Hinweise zum Verbleib des weißen einachsigen Caravans der Marke Fendt vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

VW Golf entwendet

Schwanewede/Harrier Sand. Ein vor einem Wohnhaus an der Inselstraße abgestellter roter VW Golf wurde in der Nacht auf Montag von unbekannten Tätern gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der neun Jahre alte Pkw mit dem Originalschlüssel bewegt wird, da dieser ebenfalls entwendet worden war. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Diebstahl auf dem Friedhofsparkplatz

Lilienthal. Auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Straße Zur Mittelwiese hat am Montagmittag ein Dieb zugeschlagen. Eine Frau hatte ihr Auto hier gegen 11:45 Uhr abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet worden war. Die Polizei Lilienthal (Telefon 04298/92000) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise.

