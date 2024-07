POL-OL: ++Einbruch in Schreibwarengeschäft, Täter flüchtet unerkannt++

Oldenburg (ots) - In ein Einfamilienhaus drangen bisher Unbekannte am Donnerstagvormittag ein, die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße war das Ziel von bisher unbekannten Tätern am gestrigen Donnerstag in der Zeit von 08:30 - 10:20 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. ...

