Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: PKW Mercedes brennt in Bad Zwischenahn-Dänikhorst völlig aus+++

Oldenburg (ots)

Nachdem ein Seniorenpaar aus der Gemeinde Bad Zwischenahn am heutigen Donnerstag gegen 14:20 Uhr mit ihrem PKW Mercedes B-Klasse an der Straße Hemeler in Bad Zwischenahn, Ortsteil Dänikhorst, am Fahrbahnrand anhielt, um mehrere Rinder auf einer angrenzenden Weide zu versorgen, begann der Motorraum des PKW zu qualmen. Während der 83jährige Fahrer sich zu diesem Zeitpunkt bei den Rindern aufhielt, wartete seine 84jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz des PKW. Eine Anwohnerin und zufällig vorbeikommende Fahrradfahrer wurden auf die Rauchentwicklung durch den im Motorraum beginnenden Fahrzeugbrand aufmerksam und erkannten die lebensbedrohliche Situation. Diese Personen konnten die hilfsbedürftige Fahrzeuginsassin gerade noch rechtzeitig aus dem PKW befreien und anschließend über Notruf die Feuerwehr alarmieren. Noch vor dem Eintreffen der freiwilligen Ortsfeuerwehren Dänikhorst, Ohrwege und Osterscheps sowie der Polizei stand der PKW bereits lichterloh in Flammen, so dass der PKW trotz des sofortigen Löschangriffs völlig ausbrannte. Vorsorglich wurde noch ein Rettungswagen angefordert, wobei vor Ort niemand verletzt wurde und auch die Seniorin augenscheinlich mit dem Schrecken davongekommen ist. Nach Bergung des Autowracks durch ein Abschleppunternehmen musste der Brandort noch bis zur Reinigung der Fahrbahn und Austausch des stark verschmutzen Erdreichs für insgesamt ca. zwei Stunden voll gesperrt bleiben. Aufgrund der bisherigen polizeilichen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein.

