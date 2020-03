Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Bad Zwischenahn-Rostrup

Am Sonntag, 22.03.20, befährt in Bad Zwischenahn-Rostrup gegen 13:30 Uhr ein 20-jähriger Delmenhorster mit seinem PKW die Westersteder Str. in Richtung Oldenburg. Als er auf der Rostruper Kreuzung nach links abbiegen will, übersieht er den entgegenkommenden PKW einer 67-jährigen Zwischenahnerin. Durch den Zusammenstoß der PKW wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden.

