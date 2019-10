Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Reinigungsgeräte und Rasenmäher entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag stiegen unbekannte Einbrecher in Büroräume am Harreweg ein und entwendeten Elektrogeräte im Gesamtwert von über 1000 Euro: Zwischen 1.30 und 6.30 Uhr beschädigten die Täter zunächst die Eingangstür der Firma. Da sie die Tür jedoch nicht öffnen konnten, schlugen sie kurz darauf mit einem Gullydeckel ein Fenster ein und kletterten ins Haus. Die Diebe flüchteten anschließend in unbekannte Richtung; unter anderem ließen sie einen Hochdruckreiniger sowie einen Laubbläser mitgehen. (1234689)

Bereits am Dienstag kam es im Bereich einer Wohnanlage am Stillen Weg zum Diebstahl eines Aufsitz-Rasenmähers. In der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr luden die unbekannten Diebe den etwa 400 Kilogramm schweren Mäher, der vor einer Schuppentür stand, auf einen Anhänger und flüchteten damit. (1237677)

Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugenhinweise: Telefon 0441/790-4115.

