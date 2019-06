Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei warnt vor falschen Handwerkern +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet von Oldenburg sowie im angrenzendem Ammerland zu mehreren Betrügen sowie Betrugsversuchen durch sogenannte falsche Handwerker. Aus diesem Anlass warnt die Polizei Oldenburg deshalb insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände zu lassen. Die oft sehr überzeugungsstarken Betrüger benutzen an der Haustür in der Regel immer die gleichen Tricks und verwenden hierfür immer neue Varianten. So erbeten diese eine Hilfeleistung, geben sich als Polizeibeamte oder als eine andere Amtsperson aus oder täuschen vor, Handwerker zu sein. Ziel ist es immer, in die Wohnung / das Haus zu gelangen. Oft arbeiten die Betrüger arbeitsteilig. Befindet sich erstmal ein Täter in der Wohnung werden unbemerkt weitere Komplizen hereingelassen. Diese durchsuchen ohne Wissen des Wohnungsinhabers die Räume nach Wertsachen, so dass der Diebstahl oft erst später auffällt. Wir raten in diesem Zusammenhang:

- Vergewissern sie sich, wer zu Ihnen will. Erfragen sie durch die Gegensprechanlage oder durch die geschlossene Tür, was der Anlass des Besuches ist. Öffnen sie - wenn möglich - die Tür nur mit vorgelegter Türsperre. - Lassen sie keine Fremden in die Wohnung, lassen sie sich auch durch starkes Auftreten nicht einschüchtern. - Lassen sie nur Handwerker in die Wohnung die sie oder ihre Hausverwaltung beauftragt haben, erkundigen sie sich bei der entsprechenden Firma nach der Richtigkeit des Besuches. Suchen sie die Telefonnummer selbst heraus. - Fragen sie im Zweifel bei der Polizei nach, lassen sie sich bestätigen, dass es sich um Polizeibeamte handelt oder teilen sie ihre Beobachtungen mit, damit wir zeitnah reagieren können.

