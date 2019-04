Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raub auf Tankstelle +++ Täter mit Messer gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 13. April 2019 gegen 22: 55 Uhr kommt es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Oldenburger Straße in Rastede. Ein vermummter Täter betritt die Räume, bedroht eine 58-jährige Angestellte mit einem Messer und fordert Bargeld. Mit einer geringen Bargeldsumme und einigen Schachteln Zigaretten kann er schließlich in unbekannte Richtung entkommen. Der Mann wird beschrieben als ca. 170 bis 180 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt von normaler Statur. Der mit osteuropäischer Stimme sprechende Täter war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem hellen T-Shirt, Basecap und mit einer Stoffmaskierung vor dem Gesicht. Wer Hinweise auf die Person oder ein mögliches Fluchtfahrzeug geben kann melde sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter Tel. 04403-927115. (437167)

