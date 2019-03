Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn VU mit tödlich verletzter Person

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 29.03.19, gegen 12:05 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, OT Specken, Edewechter Straße (L831), in Höhe eines Autohauses, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Die Polizei ermittelte folgenden Unfallhergang: Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Ammerland fuhr auf der Edewechter Straße aus Richtung Edewecht kommend in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. In Höhe des Autohauses kam sie plötzlich aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 71-jährigen Lkw-Fahrer (7,49 to)aus dem Landkreis Osnabrück zusammen. Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht und die Pkw-Fahrerin schwer verletzt (noch ansprechbar). Eine Erstversorgung der Verletzten wurde vor Eintreffen der Rettungskräfte durch Mitarbeiter eines Autohauses und eines Baumarktes vorbildlich durchgeführt. Anschließend wurde die Pkw-Fahrerin durch Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Zwischenahn aus dem Pkw geschnitten und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo sie später verstarb. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme, Reinigung der Straße und Bergung der Fahrzeuge war die Edewechter Straße zwischen den Einmündungen An den Kämpen und Am Lupinenberg für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt.

