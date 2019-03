POL-OL: +++Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am gestrigen Tag begrüßte auch die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland wieder Schülerinnen und Schüler zum sogenannten Zukunftstag. Am Friedhofsweg führten zunächst die Diensthundeführer vor, was ihre Vierbeiner im Dienst leisten. Sie ließen ihre Hunde Gegenstände suchen und erklärten, was ein Schutzhund in seiner Ausbildung lernt. Als ein Kollege sich von einem Hund anbellen und in einen gepolsterten Ärmel beißen ließ, wurden die staunenden Kinderaugen sehr groß. Im Laufe des Tages bekamen die jungen Gäste in Gruppen an verschiedenen Stationen die Arbeit der Polizei ein bisschen nähergebracht. So wurde ihnen beispielsweise die Spurensicherung und die erkennungsdienstliche Behandlung gezeigt, sie durften einen Blick in die Raumschießanlange werfen und einen Einsatz von der Notrufannahme bis hin zur Täterfestnahme beobachten. Auch die Kooperative Großleitstelle beteiligte sich am Zukunftstag und erklärte, was beim Absetzen eines Notrufes wichtig ist und wie die Kollegen in den Streifenwagen ihre Einsätze zugeteilt bekommen. Abschließend stellte unser Beauftragter für Jugendsachen, Thomas Korten, die polizeiliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor und wie die Polizei dazu beiträgt, Jugendkriminalität möglichst zu verhindern. Wir bedanken uns bei den 54 Schülerinnen und Schülern, dass sie bei uns waren und Interesse an unserem Beruf haben. Bei den vielen Meldungen, wer später zur Polizei möchte, sieht man vielleicht den ein oder anderen in ein paar Jahren bei uns an der Polizeiakademie. Neben dem Standort am Friedhofsweg wurde der Zukunftstag auch von der Polizei in Bad Zwischenahn, in Westerstede und bei der Autobahnpolizei begleitet. Insgesamt konnten somit über 120 Kinder gestern in die Arbeit der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland schnuppern.

