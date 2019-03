Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall mit 3 PKW und vier Leichtverletzten Insassen +++

Oldenburg (ots)

Am 29. März 2019 gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der Donnerschweer Straße ein Verkehrsunfall mit mehren Verletzten. Ein 31-jähriger VW-Fahrer aus Elsfleth fuhr dabei hinter mehreren PKW stadteinwärts, bemerkte jedoch nicht, dass eines der Fahrzeuge vor ihm nach links in den Otterweg abbiegen will. Er fährt auf einen Ford eines 62-jährigen Brakers auf und schiebt diesen auf den davor stehenden Renault eines 37-jährigen ebenfalls aus Elsfleth. Der Renault wurde durch die bereits eingeschlagenen Reifen nach links über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg geschoben. In den Fahrzeugen wurden die Fahrer und die Beifahrerin des Verursachers leicht verletzt. Die Feuerwehr Oldenburg versorgte die Verletzten und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf Donnerschweer Straße an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam dabei hier zu weiteren Behinderungen, da im unmittelbaren Nahbereich der Unfallstelle ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug mit technischem Defekt lieben blieb. (370725)

