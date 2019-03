Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in JVA

Oldenburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt und der Staatsanwaltschaft Oldenburg

Oldenburg: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet

Am Montag, dem 25.03.2019, kam es in der Justizvollzugsanstalt in Oldenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Häftlingen im Alter von 28 und 29 Jahren. Nach ersten Ermittlungen stieß der 28-jährige Beschuldigte dem 29-jährigen Opfer in einem Umkleideraum die Spitze eines Schraubendrehers hinter das linke Ohr. Anschließend soll sich das Opfer selbst den Schraubendreher aus dem Kopf herausgezogen und auf den Beschuldigten eingeschlagen haben. Beide Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden, lebensbedrohliche Verletzungen lagen aber nicht vor. Zur Motivlage der Tat können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Weitere Details können im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht bekanntgegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Frank Vehren

Telefon: 0441-7904004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell