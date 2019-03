Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Arztpraxis +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Samstag 23.03.2019 bis Montag 25.03.2019 ca. 8:50 Uhr bricht ein unbekannter Täter die Tür einer Arztpraxis an der Donnerschweer Straße auf und tritt anschließend dort ein. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei unter Tel. 0441-7904115. (351416)

