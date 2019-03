Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerpunktkontrolle Alkohol und Drogen im Straßenverkehr +++ Berauschte Fahrzeugführer gestoppt +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, 26. März 2019 führte die Oldenburger Polizei eine Kontrollaktion mit Zielrichtung berauschter Fahrzeugführer an mehreren Standorten im Stadtgebiet durch. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr wurden sieben Männer und eine Frau im Alter von 17 bis 37 Jahren als Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln standen. In einem Fall wurde ein Kraftrad geführt. Dabei wurden auch vier PKW-Fahrer festgestellt, die nicht bzw. nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis standen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor der berauschten Verkehrsteilnahme. Alkohol und Drogen beeinflussen die akustische und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Reaktionsfähigkeit negativ. Falsche oder verspätete Fahrmanöver sind die Folge. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr ist in diesem Zustand nicht mehr möglich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Frank Vehren

Telefon: 0441-7904004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell