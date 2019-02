Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchdiebstähle aus Kindergärten++Garagenbrand in Ofenerdiek++Verkehrsunfallflüchtiger gefasst++

Oldenburg (ots)

++Einbruchdiebstähle aus Kindergärten++ In der Tatzeit Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 19.30 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Kindergärten. Betroffen sind Einrichtungen in der Bürgerstraße und im Schulweg. Bei einem dritten Kindergarten in der Friesenstraße bleibt es beim Versuch. Diebesgut wird offenbar jeweils nicht erlangt. ++Garagenbrand in Ofenerdiek++ Am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, gerät aus bislang noch unbekannter Ursache im Ortsteil Ofenerdiek eine Doppelgarage in Brand. Die schnell eintreffende Feuerwehr kann ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf das nahe stehende Wohnhaus verhindern. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. ++Verkehrsunfallflüchtiger gefasst++ Nachdem es am Samstag gegen 15.00 Uhr in der Nadorster Straße zu einem Auffahrunfall gekommen ist, entfernt sich der Verursacher mit seinem Pkw über die Flötenstraße. Im Nahbereich kann kurz darauf der Fahrer festgestellt werden, der eine kurzfristig angesetzte Flucht zu Fuß nach polizeilicher Ansprache aufgibt. Der 30jährige Mann aus Hatten steht offenbar unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Insassen des weiteren beteiligten Pkw werden leicht verletzt (36jähriger Fahrzeugführer aus Oldenburg mit Frau und zwei Kindern). -196856-

