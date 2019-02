Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Einbruch in Tankstelle in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 15.02.19, kam es gegen 03:20 Uhr in Bad Zwischenahn, Im Doorgrund, zu einem Einbruch in die dortige Tankstelle. Nach brachialem Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Täter in den Verkaufsraum und entwendeten nach ersten Feststellungen ausschließlich Zigaretten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein zufällig vorbeifahrender Zeuge konnte noch sehen, wie ein Pkw Mercedes-Benz, C-Klasse, schwarz, in Richtung Edewecht davonfuhr. Er konnte noch das WST-Kennzeichen ablesen. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichenschilder vom Betriebshof eines benachbarten Autohauses von einem dort abgestellten Kundenfahrzeug abgebaut und entwendet wurden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn,Tel.: 04403-9270 in Verbindung zu setzen.

