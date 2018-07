POL-OL: Schwerer Raub in Wohnung - Tatverdächtige ermittelt

Oldenburg (ots) - Am Montag, 9. Juli 2018, um 06.43 Uhr, wird der Polizei ein Raub in Wohnung mitgeteilt. Der Tatort liegt in Bad Zwischenahn, Mühlenweg. Den Ermittlungen zufolge wird der 69-jährige Wohnungsinhaber auf fremde Personen in seinem Haus aufmerksam. Wie diese Personen in das Haus gelangt sind, ist bislang unbekannt. Diese Personen sind vermummt und schlagen unvermittelt auf das Opfer ein und fordern Geld. Das Opfer wird gefesselt. Die Täter führen zudem einen länglichen Gegenstand mit sich. Nach kurzer Zeit flüchten die Täter zu Fuß. Das Opfer kann sich selbst befreien und über einen Nachbarn die Polizei informieren. Das Opfer erleidet schwere Verletzungen im Gesicht und muss stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Noch in Tatortnähe kann ein auswärtiger Pkw mit fünf Insassen (16-23 Jahre) angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug werden verdächtige Gegenstände festgestellt. Die Personen werden der Polizeidienststelle zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden die Tatverdächtigen nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, weil zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch kein dringender Tatverdacht begründet werden kann. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/927115 zu wenden (807562).

