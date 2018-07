POL-OL: ++Unfallflucht mit Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots) - In der Sonntagnacht gegen 3:28 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Oldenburger PKW einen am Fahrbahnrand der Cloppenburger Straße, Höhe der Joiss Tankstelle, abgestellten PKW in der Vorbeifahrt touchiert. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt unerlaubt fort und kümmert sich nicht weiter um den ca. 5000 EUR hohen Schaden. Der Zeuge meldet das Ereignis einer Angestellten der Tankstelle, wurde aber zum Aufnahmezeitpunkt nicht mehr angetroffen. Die Polizei bittet daher den und ggf. weitere Zeugen sich unter der 0441/7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland



Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.



https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell