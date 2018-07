POL-OL: ++ Trunkenheitsfahrt ++ ++ Aufruf ++

Oldenburg (ots) - ++ Trunkenheitsfahrt ++

Am Sonntag dem 08.07.2018 wurde gegen 00:33 Uhr ein 42 jähriger männlicher Pkw - Fahrer aus Augustfehn im Bereich Augustfehn Stahlwerkstraße angehalten und kontrolliert. Da er einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille aufwies, wurde der Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

++ Aufruf ++

Am Sonntag dem 08.07.2018 gegen 20:10 Uhr sollte im Bereich Goethestraße / Beethovenstraße in Westerstede ein Motorradfahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Am Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Dieser Kontrolle entzog er sich, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit davon fuhr und hierbei in Richtung Linswege Rotlichtampeln missachtete. Bei dem Krad handelte es sich um eine Geländemaschine mit gelbem Schutzblech. Der männliche Fahrer trug einen blauen Helm. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04488/833115 zu melden.

