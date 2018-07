POL-NOM: Kalefeld - Kradfahrer kommt zu Fall - Sozius leicht verletzt

Bad Gandersheim (ots) - Kalefeld - Nach Durchfahren einer leichten Rechtskurve verlor der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades, Typ Yamaha, am Sonntag, 08.07.2018, gegen 11.55 Uhr, auf der L 525 zwischen Westerhof und Willershausen die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Das Krad rutschte mehrere Meter über den Asphalt und kam im Straßengraben zum Liegen. Während der 17-jährige Fahrer unverletzt blieb, erlitt sein 16-jähriger Sozius leichte Verletzungen, die ambulant versorgt werden mussten. Am Krad enstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

