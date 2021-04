Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diesel Diebstahl in Barnstorf - Einbruch in Autohaus in Drentwede - Pkw in Weyhe zerkratzt ---

Diepholz (ots)

Drentwede - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Autohaus in der Bremer Straße eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Rolltor und gelangten so in die Werkstatt. Hier entwendeten sie elektronische Wartungsgeräte und andere Werkzeuge. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Barnstorf - Diesel Diebstahl

Von einer Baustelle an der Rechtener Straße haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ca. 650 Liter Diesel entwendet. Die Diebe zapften dabei einen Kettenbagger, einen Radlader und einen Reservetank an. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Bassum - Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 17-jähriger Bassumer befuhr am Dienstag gegen 15.10 Uhr, mit einem Kleinkraftrad (KKR) die Syker Straße, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsvertrag mehr bestand. Um einen bestehenden Versicherung vorzutäuschen, waren an dem Fahrzeug fremde Versicherungskennzeichen angebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr, kam es in Syke, in der Waldstraße, zu einem Verkehrsunfall, als eine 19-jährige PKW-Führerin aus Bruchhausen-Vilsen die Straße in Richtung Schnepke befuhr. Ihr kam ein Ackerschlepper entgegen, der noch versuchte, an einer Reihe auf seiner Fahrbahnseite geparkter Fahrzeuge vorbeizukommen, schließlich aber doch noch den ihm entgegenkommenden PKW streift und beschädigt. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell nicht möglich. Hinweise bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0.

Stuhr - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am Dienstag zwischen 13 und 17 Uhr in Brinkum, Alte Heerstraße, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam aufzubrechen. Aus noch unbekannten Gründen ließ er von der Tat jedoch ab. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421/427079-0, entgegen.

Weyhe - Pkw zerkratzt

Am Dienstagabend zwischen 20 und 23 Uhr wurden im Bollmannsdamm in Weyhe - Melchiorshausen zwei Pkw zerkratzt. Die beiden Pkw waren am Fahrbahnrand geparkt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die jeweils linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden beträgt 9.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

