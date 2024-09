Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee wurde am Montag, 16. September 2024, 19:30 Uhr, der Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt.

Der 73-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit dem Pedelec den Radweg der Grüppenbührener Landstraße in Richtung Oldenburger Straße. In Höhe des Holler Wegs querte er die Fahrbahn der Bundesstraße und übersah dabei den Kleinwagen eines 33-Jährigen aus Ganderkesee, der die B213 in derselben Richtung befuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des 33-Jährigen kam es zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer zu Fall kam.

Vor Ort stufte ein Notarzt die Verletzungen des 73-Jährigen als schwer ein. Der Transport ins Krankenhaus erfolgte mit einem Rettungswagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell