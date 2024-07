Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in katholische Kirche in Sandkrug +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in die katholische Kirche in Sandkrug eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 30. Juni 2024, 19:00 Uhr, bis Montag, 01. Juli 2024, 07:15 Uhr, haben Unbekannte ein Fenster der Kirche in der Bahnhofstraße zerstört. Durch die entstandene Öffnung verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Obwohl die folgende Suche nach Wertgegenständen erfolglos blieb, verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

