Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub auf Kiosk: Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 06.10.2023, um 14:49 Uhr, ist es in einem Kiosk in der Sachsenstraße 40, in 26954 Nordenham, zu einem Raub gekommen. Eine männliche, maskierte Person betrat mit vorgehaltener Schusswaffe den Kiosk und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Da die Herausgabe verweigert wurde, griff der Täter in die Auslage, entwendete E-Zigaretten in unbestimmter Menge und flüchtete in Richtung des Wohngebiets um die Reithfelder Straße. Vor dem Kiosk wartete während der Tatausführung ein zweiter Täter und flüchtete gemeinsam mit dem Haupttäter. Der Haupttäter trug eine rote Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover und weist ein jugendliches Alter auf.

Da der Parkplatz des naheliegenden Verbrauchermarktes zu dieser Uhrzeit sehr gut frequentiert war, sind Zeugen zu dem Vorfall nicht auszuschließen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/2694-0 zu melden.

Im Rahmen der Ermittlungen ist bekannt geworden, dass ein vermeintlicher Zeuge (männlich) zur Tatzeit (14:50 Uhr) den Fußweg am Kiosk in Richtung Mittelweg entlanggelaufen ist. Diese Person wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell