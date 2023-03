Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Ganderkesee-Bookholzberg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. März 2023, stellte ein Passant am Morgen in einem wasserführenden Graben in der Straße Am Zollbaum, Einmündung Dorfstraße, eine unerlaubte Müllentsorgung fest. Bei den entsorgten Gegenständen handelte es sich um Farben, Lacke, Elektronikgeräte und Dämmwolle, die in den Graben geworfen wurden. Teilweise wurden Verpackungen bereits durch das Wasser abgetrieben. Die Tat dürfte sich am vorangehenden Wochenende ereignet haben.

Die Polizei Wildeshausen bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 bei der Polizei Wildeshausen zu melden.

