Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein ziviler Streifenwagen der Polizei war am Mittwoch, 25. Januar 2023, 19:10 Uhr, in einen Verkehrsunfall in Brake verwickelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schiffdorf in Verbindung zu setzen, die den Unfall aus Gründen der Neutralität aufgenommen hat.

Zur Unfallzeit befanden sich zwei Beamte der Polizei Brake, der 31-jährige Fahrer mit seinem 24-jährigen Beifahrer, auf einer Einsatzfahrt zu einem Restaurant in der Straße "Kaje". Sie befuhren mit dem zivilen Streifenwagen die Willy-Brandt-Straße und bogen an der Kreuzung nach links in die Kirchenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 18-Jährigen aus Brake, die die Kirchenstraße in Richtung Kirchhammelwarden befuhr. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand aber Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04706/948-0 mit der Polizei Schiffdorf in Verbindung zu setzen. Wichtig sind Angaben zur Ampelschaltung und ob der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Gesucht wird auch die Fahrerin/der Fahrer eines Pkws, die/der unmittelbar vor der 18-Jährigen in den Kreuzungsbereich eingefahren sein soll.

Ursächlich für den Einsatz im Restaurant an der "Kaje" war ein 32-jähriger Bremer, der dort mit Gegenständen um sich warf und einen Mitarbeiter bedrohte. Vor Ort wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er passierte anschließend die Unfallstelle in der Kirchenstraße und beleidigte die Beamten, die ursprünglich zum Restaurant fahren wollten. Der 32-Jährige wird sich zusätzlich wegen Beleidigung verantworten müssen.

