POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau wird beim Gassigehen am Bahnhof Elsfleth mit Böllern beworfen ++ Hund gerät in Panik ++ Frau stürzt und verletzt sich ++ Zeugenaufruf

Am Freitag, 23.12.2022, ging eine 55-jährige Elsfletherin mit ihrem Hund am Bahnhof in Elsfleth gegen 19:00 Uhr Gassi, als mehrere, augenscheinlich Jugendliche Böller in Richtung der Frau und ihres Hundes warfen. Der Hund geriet dadurch in Panik und riss an der Leine, so dass die Frau stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Die augenscheinlich Jugendlichen entfernten sich in Richtung Deichstraße/Innenstadt, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein Strafverfahren gegen die Verursacher wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401/9350, in Verbindung zu setzen.

