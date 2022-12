Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Fußgänger wurde am Dienstag, 13. Dezember 2022, 06:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Eine 48-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die Annenheider Allee und bog von dort nach links ab, um an der Anschlussstelle Hasporter Damm auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg aufzufahren. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Bremer, der den Fußgängerüberweg an der Auffahrt überquerte. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Überprüfung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Sachschäden waren nicht erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell