Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22. Oktober 2022, in einem Zeitraum von 19:50 Uhr bis 22:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weberstraße in Delmenhorst ein Pkw BMW, welcher ordnungsgemäß in einer Parklücke stand, im rechten Bereich des Heckstoßfängers beschädigt.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst leiteten ein Ermittlungs- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/15590 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell