Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Korrektur zu Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pedelec-Fahrern in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Bei dem Unfallort handelt es sich um die Grüppenbührener Straße im Bereich der Oldenburger Straße in Ganderkesee.

+++ Meldung vom 19.10.2022, 13:10 Uhr +++

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, 06:50 Uhr, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Grüppenbührener Landstraße in Ganderkesee leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren ein 18-Jähriger aus Ganderkesee sowie eine 62-Jährige aus Ganderkesee ordnungsgemäß mit ihren Pedelecs den Radweg der Grüppenbührener Landstraße in entgegengesetzte Richtungen. Als die Pedelec-Fahrer auf einer Höhe waren, kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Kollision, woraufhin die 62-jährige Frau mit ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Radfahrer blieb unverletzt.

