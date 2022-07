POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Mehrere Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein weißer Mercedes ist am Donnerstag, 21. Juli 2022, auf einem Parkplatz von Einkaufsmärkten in Großenkneten beschädigt worden. Ein möglicher Verursacher entfernte sich. Eine 69-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten war am Vormittag einkaufen und parkte den weißen Pkw um 08:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße 'Am Rieskamp'. Als sie um ...

mehr