POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zigarettenautomat in Ganderkesee aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine Frau, die am Mittwoch, 13. Juli 2022, 11:15 Uhr, in Wüsting in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 80-Jährige aus der Gemeinde Hude befuhr mit einem Kleinwagen die Hauptstraße von Wüsting in Richtung Grummersort. Im Kreuzungsbereich zur Freiherr-von Münnich-Straße missachtete ein 80-Jähriger aus dem ...

mehr