POL-UL: (BC)(GP)(UL) Dürmentingen/Geislingen/Altheim - Einbrecher machen Beute

Am Wochenende machten sich Diebe an drei Häusern in der Region zu schaffen.

Ulm (ots)

(BC) Am Samstag wurde der Einbruch in ein haus in Dürmentingen der Polizei gemeldet. Wie bekannt wurde, brachen Unbekannte in den vergangenen drei Wochen in das Gebäude in der Buchhalde ein. Im Inneren wühlten die Täter in Schränken und fanden Geld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei Biberach (07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

(UL) Am Freitag hebelten Unbekannte zwischen etwa 15.30 Uhr und 18 Uhr ein Fenster im Zähringer Weg in Altheim/Alb auf. So gelangten die Täter in das Innere des Hauses. Dort suchten sie in Schränken nach Brauchbarem. Sie fanden Geld und flüchteten damit. Die Kriminalpolizei Ulm (0731/1880) ermittelt nun und sucht die Täter.

(GP)Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr versuchten Unbekannte ein Schloss in der Schultheiß-Schneider-Straße in Geislingen zu knacken. So wollten sie in das Gebäude gelangen. Die Täter scheiterten jedoch an der Tür und ließen von ihrem Vorhaben ab. Das Polizeirevier Geislingen (07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den Schaden an der Tür auf etwa 300 Euro.

Die Polizei informiert: Übliche Fenster bieten in der Regel kaum Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache mechanische Sicherungen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch Fenster, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

