Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Eisdiele in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in eine Eisdiele in der Oldenburger Straße in Wardenburg eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 11. Juni 2022, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 12. Juni 2022, 11:45 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten geringe Mengen Bargeld.

Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen

