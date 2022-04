Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt +++ Rettungswagen bei Folgeunfall beschädigt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin hat am Donnerstag, 28. April 2022, gegen 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst Kopfverletzungen erlitten.

Die 55-jährige Delmenhorsterin war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Rudolf-Königer-Straße unterwegs. Als sie die Einmündung der Oldenburger Straße passierte, wurde sie vom Opel einer 27-jährigen Frau aus Delmenhorst erfasst, die nach rechts in Richtung Wildeshauser Straße auffahren wollte. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Sie wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und später in ein Krankenhaus gefahren.

Während der Behandlung vor Ort wollte eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw am stehenden Rettungswagen vorbeifahren. Dabei kam es zum leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell