Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 21.08.2021, zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr, wurde ein weißer Pkw der Marke Mercedes Benz auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Atenser Allee vermutlich beim Ein-/Ausparken von einem anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug wird der Sachschaden auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell