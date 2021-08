Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 22.08.2021, gegen 05.50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Nordenhamer Pkw-Fahrer die Herbertstraße, aus Richtung Karlstraße kommend, in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 8 setzte er seinen Pkw zurück und stieß dabei gegen einen 37-jährigen Fußgänger aus Nordenham, der in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

