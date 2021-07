Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Junger Radfahrer nach Verkehrsunfall in Bookholzberg gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht einen Jungen, der am Mittwoch, 07. Juli 2021, bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Bookholzberg verletzt wurde.

Gegen 12:10 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz einer Apotheke an der westlichen Geschäftsstraße auf die Stedinger Straße auf. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des unbekannten Jungen, der mit einem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes kam der Junge zu Fall, wodurch er Schürfwunden erlitt. Die 80-Jährige und ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters kümmerten sich um den Jungen.

Am Mercedes entstanden Schäden am vorderen Stoßfänger. Auch am Fahrrad müssen Schäden entstanden sein. Trotz guten Zuredens entfernte sich der ungefähr zwölf Jahre alte Junge von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zum gesuchten Jungen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

