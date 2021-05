Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 10. Mai 2021, ereignete sich in der Zeit von 12:50 bis 13:25 Uhr, in der Lange Straße, zwischen der Straße Kaje und der Haasenstraße, ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte auf unbekannte Art und Weise die gesamte linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten blauen VW Touran.

Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

