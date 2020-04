Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kiosk +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Schönemoorer Straße, Höhe Klaus-Groth-Weg, in Delmenhorst in einen Kiosk eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 28. April 2020, 19:20 Uhr, bis Mittwoch, 29. April 2020, 06:30 Uhr, beschädigten sie zunächst ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier nahmen sie unter anderem Tabakwaren und geringe Mengen Bargeld an sich und flüchteten vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht angegeben werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (481591).

