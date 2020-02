Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 13. Februar 2020, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße einzubrechen.

Sie warfen eine Terrassentür mit einem Stein ein. Sie gelangten allerdings nicht ins Innere des Wohnhauses, da die Terrassentür verschlossen war. Sie ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00194669).

